МО РФ: над Белгородской областью за почти три часа сбили три дрона ВСУ

Над Белгородской область сбили три дрона ВСУ
Как сообщили в Минобороны РФ, за период с 10:50 до 13:00 (по московскому времени) силами дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены дроны над Белгородской областью. Всего насчитывается три сбитых аппарата.
«Средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — передает ведомство. Информация приводится в telegram-канале.
