05 октября 2025

Природнадзор ХМАО рассказал, какие летучие мыши живут в Югре. Фото

Летучие мыши в ХМАО занесены в Красную книгу
© Служба новостей «URA.RU»
В ХМАО все летучие мыши занесены в Красную книгу
В ХМАО все летучие мыши занесены в Красную книгу

В Югре обитает шесть видов летучих мышей, и все они занесены в Красную книгу округа. Об этом сообщили URA.RU в окружном Природнадзоре.

«В Югре встречается всего шесть видов летучих мышей, все они внесены в Красную книгу региона, их численность невелика. Один из них — северный кожанок», — уточнили в ведомстве.

Северный кожанок (лат. Eptesicus nilssonii) — небольшое млекопитающее из отряда рукокрылых. Несмотря на название, эти животные не имеют отношения к мышам. Их отличает бесшумный машущий полет и способность к эхолокации. Чаще всего их можно заметить в сумерках — над полянами, берегами рек или дорогами в лесу.

Кожанок питается насекомыми: частые тонкие зубы приспособлены для пережевывания хитина, но не способны прокусить кожу человека. Однако брать животных в руки нельзя — они могут быть переносчиками опасных инфекций, включая бешенство.

