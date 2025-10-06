Власти опровергли открытие нового участка набережной в Перми. Фото

Работы на новом участке набережной в Перми завершат в ноябре 2025 года
Работы на новом участке набережной завершат к 30 ноября 2025 года
Работы на новом участке набережной завершат к 30 ноября 2025 года Фото:

Новая часть набережной Камы в Перми остается закрытой для пешеходов. Подрядчик продолжает работы на участке от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.

«Новая набережная еще в работе. Вчера и сегодня ряд СМИ написали, что открылся для прогулок новый участок набережной Перми, от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов. Информация не соответствует действительности», — говорится в telegram-канале ведомства.

Работы на участке продолжаются и проход на набережную закрыт воротами. Строительство завершится к 30 ноября 2025 года. В краевом минтрансе просят пермяков не спускаться на новую часть до завершения работ.

Ранее URA.RU рассказывало, что после реконструкции набережная Камы в Перми станет одной из самых протяженных в России. Ее длина составит 3,8 километров.

