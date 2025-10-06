Матвиенко предложила собирать по 45 тысяч рублей с неработающих на ОМС

В России необходимо ввести ежегодную оплату медицинской страховки для неработающих россиян трудоспособного возраста в размере 45 тысяч рублей. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я считаю, что нужно скорректировать подходы, не нарушая права граждан, прописанные в нашей конституции. В среднем по стране работодатель за работника платит в медстрах 45 тысяч рублей», — заявила Матвиенко на слушаниях по бюджету. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда.
Она пояснила, что сейчас расходы на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающих граждан полностью лежат на региональных бюджетах. По ее словам, среди них много трудоспособных людей, которые не платят взносы, но пользуются бесплатной медпомощью.
Матвиенко поручила профильному комитету по социальной политике рассмотреть этот вопрос совместно с комитетом по бюджету и министерством труда. По ее мнению, внедрение такой меры поможет снизить нагрузку на региональные бюджеты и обеспечить справедливое финансирование системы ОМС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил пересмотреть условия обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих граждан. Он указал, что в Москве за неработающее население в федеральный фонд ОМС платят 180 млрд рублей, а по всей стране — около 1 трлн рублей. Собянин отметил, что налоги платятся за 10 млн граждан, которые не работают и не обращаются за социальной поддержкой или страховкой в ФОМС, передает RT.
