В центре Москвы у стены Цоя мужчина накинулся с ножом на людей: что известно к этому часу

На Арбате, у культовой стены Виктора Цоя, произошел инцидент с нападением. Мужчина с ножом ранил напал на двух прохожих и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России. О том, что известно о поножовщине этой минуте — в материале URA.RU.
Мужчина напал с ножом на двух людей
В Москве на Арбате, у знаменитой стены Цоя, произошло нападение на двух прохожих с применением холодного оружия. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.
Один из пострадавших получил множественные удары ножом
На Арбате между 49-летним жителем столицы и двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого подозреваемый нанес одному из них, 30-летнему гражданину, множественные удары ножом. Второй потерпевший получил порезы.
По информации пресс-службы, о случившемся сообщил очевидец. Прибывшие на место сотрудники полиции незамедлительно задержали подозреваемого. У него был изъят предполагаемое орудие преступления — нож. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
