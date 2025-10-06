В центре Москвы у стены Цоя мужчина накинулся с ножом на людей: что известно к этому часу

В Москве мужчина напал с ножом на двух прохожих, есть пострадавшие
В Москве 49-летний мужчина напал на двух людей
В Москве 49-летний мужчина напал на двух людей Фото:

На Арбате, у культовой стены Виктора Цоя, произошел инцидент с нападением. Мужчина с ножом ранил напал на двух прохожих и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России. О том, что известно о поножовщине этой минуте — в материале URA.RU.

Мужчина напал с ножом на двух людей

В Москве на Арбате, у знаменитой стены Цоя, произошло нападение на двух прохожих с применением холодного оружия. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Один из пострадавших получил множественные удары ножом

На Арбате между 49-летним жителем столицы и двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого подозреваемый нанес одному из них, 30-летнему гражданину, множественные удары ножом. Второй потерпевший получил порезы.

По информации пресс-службы, о случившемся сообщил очевидец. Прибывшие на место сотрудники полиции незамедлительно задержали подозреваемого. У него был изъят предполагаемое орудие преступления — нож. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

