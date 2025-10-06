Срочникам хотят поднять оклады

Депутат Делягин предложил поднять оклады срочникам
В этом году оклад для солдат на срочной службе составит 2492 рубля
Срочникам в российской армии нужно в три раза поднять оклады. С таким предложением зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин обратился к министру обороны Андрею Белоусову. По мнению депутата, оклады после индексации в 2492 рубля критически низкие.

«Этого явно недостаточно с учетом современных потребительских цен даже для покрытия минимальных потребностей. В результате солдаты срочной службы систематически находятся в крайне трудном материальном положении и не могут на эти деньги не только обеспечить себя необходимыми предметами личной гигиены, приобрести элементы обмундирования взамен преждевременно изношенных, но и даже обеспечить себя сигаретами», — цитирует «Газета.Ru» слова Делягина. 

Депутат назвал два решения. Либо повысить оклад до 7500 рублей либо привязать его к конкретной доле прожиточного минимума. 

С 1 октября оклады срочников проиндексированы на 7,6%. Повышение также затронуло сотрудников полиции и Росгвардию.

