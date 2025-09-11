Оклады военнослужащих и сотрудников госорганов вырастут на 7,6% с начала октября

Оклады военных по призыву и контракту, а также сотрудников ряда федеральных органов власти, увеличат с 1 октября 2025 года на 7,6%. Коэффициент повышения денежного довольствия изменен с ранее запланированных 1,045 до 1,076. Это предусмотрено постановлением правительства РФ.
«В абзаце первом пункта постановления правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. №464 „О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти“ цифры „1,045“ заменить цифрами „1,076“», — сообщается в официальном документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Предыдущее постановление, принятое 9 апреля 2025 года, предусматривало повышение окладов на 4,5%. Новое решение увеличило этот показатель почти в два раза.
Повышение также затронет сотрудников войск национальной гвардии с полицейскими специальными званиями. Увеличатся и оклады сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов.
