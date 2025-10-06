Главред «Дождя»* Тихона Дзядко** заочно арестовали

Дзядко* заочно арестован
Дзядко* заочно арестован Фото:

Главного редактора телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихона Дзядко** (признан в РФ иноагентом) Головинский суд Москвы заочно арестовал. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на физических лиц, признанных иностранными агентами. Информацию передает РИА Новости.

*Телеканал «Дождь» признан в РФ СМИ-иноагентом

**Тихон Дзядко признан в РФ иноагентом

