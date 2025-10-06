Тюменцы сообщают о взрыве и пожаре в районе Антипинского НПЗ

Инцидент произошел 6 октября
Жители Тюмени в социальных сетях сообщают о пожаре в районе Антипинского нефтеперерабатывающего завода. В telegram-канале «ЧС Тюмень» указано, что в указанную сторону едут пожарные и скорые.
«Очень громкие два хлопка. И около 15 пожарных и скорых», — написала Анастасия. «Видела вспышку в небе в той стороне», — добавила Юлия. «В районе НПЗ взрывы, мы работаем тут рядом. Были оранжевые вспышки», — отметила Лиза.
Комментарии от департамента здравоохранения и ГУ МЧС России по региону ожидаются.
