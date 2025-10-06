В Тюмени в Антипино обезвредили три беспилотника

Беспилотников обнаружили в Антипино
Беспилотников обнаружили в Антипино
новость из сюжета
Беспилотники атаковали Антипинский НПЗ в Тюмени

В Тюмени в Антипино обезвредили три беспилотника. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером», — рассказали в инфоцентре.

На место выехали все экстренные службы. Они предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет.

