У Купянска ликвидирован майор спецотряда национальной полиции Украины

В Купянске был ликвидирован майор национальной полиции Украины
В Купянске был ликвидирован майор национальной полиции Украины
Спецоперация РФ на Украине

Майор спецподразделения «Корд» национальной полиции Украины Николай Гетманов ликвидирован на купянском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На купянском направлении ликвидирован майор спецподразделения „Корд“ нацполиции Украины Николай Гетманов», — приводит слова силовых структур ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ отправляет танкистов на штурм Купянска. Украинское командование перебрасывает и оставляет военнослужащих на захваченных позициях вместо пехоты. Такие меры связаны с большими потерями и нехваткой солдат в украинской армии.

