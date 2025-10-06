На Украине создают новые войска, при этом прогнозируют окончание конфликта: главное об СВО 6 октября

На Украине будет создан новый род войск — киберсилы. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. По данным ведомства, законопроект об их формировании будет рассмотрен в Верховной раде 7 октября.
В то же время украинские чиновники прогнозируют скорое окончание конфликта. Так, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинский кризис может быть разрешен в срок от двух месяцев до одного года. По его словам, стороны могут прекратить огонь даже без заключения соглашения. Главное об спецоперации к 6 октября — в материале URA.RU.
В ВСУ появится новый отряд киберсил
В ВСУ будут созданы подразделения киберсил для борьбы с противниками. Об этом будет говориться 7 октября на заседании Верховной Рады, где планируется рассмотреть законопроект, разработанный с участием специалистов ВСУ.
По задумке авторов, новые киберсилы будут действовать в киберпространстве. Идея создания виртуальных войск обсуждается с 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос о создании этой силы еще до начала российской спецоперации.
Российские ПВО сбили ракету «Нептун» и шесть снарядов HIMARS
Минобороны РФ в своем telegram-канале сообщило, что за прошедшие сутки системы ПВО успешно уничтожили одну крылатую ракету «Нептун» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США. Кроме того, по данным военного ведомства, были перехвачены 356 украинских беспилотников самолетного типа.
ВСУ отправляет танкистов вместо пехоты на штурм Купянска
Украинское командование перебрасывает личный состав и технических специалистов из танковых подразделений для участия в штурме Купянска, расположенного в Харьковской области. Об этом сообщил плененный командир взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Святослав Дорош.
По его словам, военнослужащих из танковых подразделений направляют в район Купянска для закрепления на занятых позициях после проведения штурмовых действий, заменяя таким образом пехотные подразделения. Дорош отметил, что такие меры обусловлены значительными потерями и нехваткой личного состава в украинской армии.
Российские бойцы освободили Отрадное в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Отрадное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что в результате активных действий российские военнослужащие освободили населенный пункт.
В telegram-канале Минобороны также были опубликованы видеокадры, на которых бойцы ВС РФ устанавливают российский триколор после зачистки территории Отрадного от подразделений ВСУ. Операцию по установлению контроля провели военнослужащие 7-го и 79-го мотострелковых полков.
Сырский расформировал группировку ВСУ «Днепр»
В конце сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился расформировать оперативно-стратегическую группировку «Днепр» (бывшая «Хортица»), которая действовала на фронте от Запорожья до Харьковской области. Как отмечают украинские СМИ, решение связано с переходом на корпусную систему управления: функции «Днепра» будут переданы новым армейским корпусам и надструктурам.
За последние восемь месяцев группировкой командовал генерал-майор Михаил Драпатый. После реформы он сохранит пост командующего Объединенных сил, однако его зона ответственности сократится примерно вдвое — он возглавит новое формирование на одном из северо-восточных направлений.
На Украине назвали новые сроки окончания конфликта
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен в срок от двух месяцев до одного года. Об этом он сообщил в интервью изданию «Главком».
По словам Кима, прекращение огня возможно даже без подписания официальных документов, однако все стороны ожидают появления соглашения, в котором будут зафиксированы условия окончания противостояния. Чиновник отметил, что урегулирование ситуации дипломатическим путем он считает вполне реалистичным. «Лично я полагаю, что завершение конфликта может занять от двух месяцев до года», — подчеркнул Ким.
Пленный из ВСУ призвал Зеленского закончить бессмысленный конфликт с Россией
Пленный из ВСУ Святослав Дорош обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить военный конфликт, который, по его словам, который уничтожает население Украины. В интервью ТАСС он выразил недоумение по поводу бессмысленности боевых действий, которые приводят к потерям среди людей и территорий.
Дорош отметил, что сдача в плен может быть оптимальным выбором для украинских военных. Он также рассказал о гуманном отношении к пленным со стороны бойцов батальона «Нефрит», которые оказали первую помощь и не унижали их достоинства.
В Херсонской области два человека пострадали при атаках ВСУ