Нетаньяху поздравил Путина с наступающим днем рождения

Нетаньяху и Путин провели переговоры по телефону
Нетаньяху и Путин провели переговоры по телефону

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал президенту России Владимиру Путину наилучшие пожелания в преддверии его дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора российский лидер, в свою очередь, поздравил народ Израиля с наступлением еврейского праздника Суккот. Стороны обсудили конфликт в секторе Газы и планы по его урегулированию.

