В Грузии раскрыли, как Зурабишвили пыталась втянуть страну в войну с Россией

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили с начала конфликта в Украине призывала правительство страны к эскалации отношений с Россией. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
«Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии с самого начала СВО требовала от правительства Грузии пойти на эскалацию с Россией», — передает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на слова Папуашвили. Парламентарий провел пресс-конференцию, во время которой и обвинил экс-главу страны.
Парламентарий уточнил, что в феврале 2022 года на встрече в президентском дворце, которая проходила с участием тогдашнего лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили выразила свое восхищение украинским лидером Владимиром Зеленским и задала риторический вопрос о действиях Грузии. «Зурабишвили назвала [украинского лидера Владимира] Зеленского героем и спросила, что мы собираемся делать», — вспомнил Папуашвили.
По словам Папуашвили, экс-президент Грузии настаивала на необходимости поддержки Украины путем отправки добровольцев и открытия «второго фронта». Он высказал мнение, что подобные действия привели бы Грузию к участию в боевых действиях.
В декабре прошлого года в Грузии завершились президентские выборы. Наибольшее количество голосов на выборах получил Михаил Кавелашвили. Он официально принял на себя обязанности президента Грузии 29 числа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.