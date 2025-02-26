В Грузии раскрыли, как Зурабишвили пыталась втянуть страну в войну с Россией

Глава парламента Грузии: Зурабишвили требовала пойти на эскалацию с Россией
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Экс-президент Грузии Зурабишвили с начала СВО хотела эскалации с Россией
Экс-президент Грузии Зурабишвили с начала СВО хотела эскалации с Россией Фото:

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили с начала конфликта в Украине призывала правительство страны к эскалации отношений с Россией. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии с самого начала СВО требовала от правительства Грузии пойти на эскалацию с Россией», — передает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на слова Папуашвили. Парламентарий провел пресс-конференцию, во время которой и обвинил экс-главу страны.

Парламентарий уточнил, что в феврале 2022 года на встрече в президентском дворце, которая проходила с участием тогдашнего лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили выразила свое восхищение украинским лидером Владимиром Зеленским и задала риторический вопрос о действиях Грузии. «Зурабишвили назвала [украинского лидера Владимира] Зеленского героем и спросила, что мы собираемся делать», — вспомнил Папуашвили.

По словам Папуашвили, экс-президент Грузии настаивала на необходимости поддержки Украины путем отправки добровольцев и открытия «второго фронта». Он высказал мнение, что подобные действия привели бы Грузию к участию в боевых действиях.

В декабре прошлого года в Грузии завершились президентские выборы. Наибольшее количество голосов на выборах получил Михаил Кавелашвили. Он официально принял на себя обязанности президента Грузии 29 числа.

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Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили с начала конфликта в Украине призывала правительство страны к эскалации отношений с Россией. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. «Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии с самого начала СВО требовала от правительства Грузии пойти на эскалацию с Россией», — передает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на слова Папуашвили. Парламентарий провел пресс-конференцию, во время которой и обвинил экс-главу страны. Парламентарий уточнил, что в феврале 2022 года на встрече в президентском дворце, которая проходила с участием тогдашнего лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили выразила свое восхищение украинским лидером Владимиром Зеленским и задала риторический вопрос о действиях Грузии. «Зурабишвили назвала [украинского лидера Владимира] Зеленского героем и спросила, что мы собираемся делать», — вспомнил Папуашвили. По словам Папуашвили, экс-президент Грузии настаивала на необходимости поддержки Украины путем отправки добровольцев и открытия «второго фронта». Он высказал мнение, что подобные действия привели бы Грузию к участию в боевых действиях. В декабре прошлого года в Грузии завершились президентские выборы. Наибольшее количество голосов на выборах получил Михаил Кавелашвили. Он официально принял на себя обязанности президента Грузии 29 числа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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