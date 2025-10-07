В России взлетели цены на автомобили

Средняя цена на автомобили увеличилась до 3,34 миллиона рублей
Средняя цена на автомобили увеличилась до 3,34 миллиона рублей

Цены на авто в России резко выросли — средняя стоимость легковушек за последний год выросла на 6% и составила 3,34 миллиона рублей в сентябре 2025 года. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на аналитиков.

Стоимость легковых машин выросла за год на 6% и составила более трех миллионов рублей, что на 4% больше по сравнению с августом. Основными причинами эксперты называют сезонную корректировку цен со стороны автопроизводителей, сокращение дилерских скидок и уменьшение количества старых моделей, которые стоят дешевле новых, пишет автомобильный интернет-журнал 110km.ru. 

Также на цены оказал влияние сдвиг рыночной структуры: усиливаются альтернативные поставки, в Россию возвращаются бренды по типу BMW, Skoda, Toyota, Mazda, Volkswagen, Mercedes, и они значительно дороже и китайских, и российских марок. В связи с перечисленными факторами новые авто будут дорожать также и в октябре, отметили аналитики.

А на рынке подержанных автомобилей ситуация противоположная — средняя стоимость авто с пробегом в сентябре составила 1,14 миллиона, это на 1,5% ниже того показателя, что был в августе. По мнению экспертов, цены на такие машины не будут резко расти или падать.

