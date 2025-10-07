В России поддержали идею выдачи семейной ипотеки без детей, но под обязательства

В НОСТРОЙ поддержали идею выдачи семейной ипотеки без детей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Такая мера может стимулировать к рождению ребенка, считает Глушков
Такая мера может стимулировать к рождению ребенка, считает Глушков Фото:

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) поддержало расширение программы льготной ипотеки для молодых семей без детей при условии обязательства завести ребенка в течение определенного времени. Об этом рассказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

«Нужно предоставить возможность взятия льготной ипотеки не только семьям с тремя и более детьми, но и остальным. Хотелось бы, чтобы появилась возможность давать льготные ипотечные программы молодым семьям без детей под обязательства на какой-то срок», — заявил Глушков в беседе с ТАСС.

Президент объединения отметил, что подобный механизм может стать стимулом для молодых супругов принимать решение о рождении детей, не откладывая этот шаг из-за жилищных трудностей. Ранее в России уже предлагались меры по расширению семейной ипотеки и снижению ставок для семей с детьми, а также частичное погашение кредита при рождении ребенка. В частности, обсуждалась возможность выдачи беспроцентных ссуд молодым многодетным родителям и увеличение выплат по материнскому капиталу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) поддержало расширение программы льготной ипотеки для молодых семей без детей при условии обязательства завести ребенка в течение определенного времени. Об этом рассказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков. «Нужно предоставить возможность взятия льготной ипотеки не только семьям с тремя и более детьми, но и остальным. Хотелось бы, чтобы появилась возможность давать льготные ипотечные программы молодым семьям без детей под обязательства на какой-то срок», — заявил Глушков в беседе с ТАСС. Президент объединения отметил, что подобный механизм может стать стимулом для молодых супругов принимать решение о рождении детей, не откладывая этот шаг из-за жилищных трудностей. Ранее в России уже предлагались меры по расширению семейной ипотеки и снижению ставок для семей с детьми, а также частичное погашение кредита при рождении ребенка. В частности, обсуждалась возможность выдачи беспроцентных ссуд молодым многодетным родителям и увеличение выплат по материнскому капиталу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...