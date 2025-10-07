В России поддержали идею выдачи семейной ипотеки без детей, но под обязательства

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) поддержало расширение программы льготной ипотеки для молодых семей без детей при условии обязательства завести ребенка в течение определенного времени. Об этом рассказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков.
«Нужно предоставить возможность взятия льготной ипотеки не только семьям с тремя и более детьми, но и остальным. Хотелось бы, чтобы появилась возможность давать льготные ипотечные программы молодым семьям без детей под обязательства на какой-то срок», — заявил Глушков в беседе с ТАСС.
Президент объединения отметил, что подобный механизм может стать стимулом для молодых супругов принимать решение о рождении детей, не откладывая этот шаг из-за жилищных трудностей. Ранее в России уже предлагались меры по расширению семейной ипотеки и снижению ставок для семей с детьми, а также частичное погашение кредита при рождении ребенка. В частности, обсуждалась возможность выдачи беспроцентных ссуд молодым многодетным родителям и увеличение выплат по материнскому капиталу.
