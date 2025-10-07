Подразделение «Азова»* сбежало из Красноармейска из-за натиска ВС РФ

Советник главы ДНР Кимаковский сообщил о бегстве подразделения «Азова»*
Подразделение боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ) сбежало из Красноармейска из-за натиска Вооруженных сил РФ. Боевики переброшены в город недавно, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков „Азова“*. В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение», — цитирует ТАСС Кимаковского. По его словам, беглецы частично были уничтожены при покидании Красноармейска.

Ранее вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и нацбатальона «Азов»*. Солдаты сообщили о жестоких избиениях, унижениях и психологическом давлении, включая принуждение к заучиванию текстов для съемок.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

