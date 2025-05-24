Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ заявили о пытках со стороны ВСУ

Бойцы ВС России, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и бойцов нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Они подвергались жестоким избиениям, унижениям и психологическому давлению. Об этом солдаты рассказали журналистам.
«Бригада „Азов“ издевались, избивали. Ну, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — заявил один из российских военных на видеозаписи, размещенной в telegram-канале «Известий». Другой солдат сообщил, что их жестоко избивали и унижали, и эти воспоминания для него очень тяжелы.
Ранее URA.RU сообщало, что Россия и Украина продолжают масштабный обмен пленными. Во втором раунде Россия получила обратно 307 своих военнослужащих, которые вышли на связь с близкими и поблагодарили за поддержку президента России и Белоруссии. Обмен состоялся по договоренности, достигнутой в Стамбуле, и продолжается — ранее Россия уже вернула 270 военных и 120 гражданских. Сейчас освобождённые находятся в Белоруссии.
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