24 мая 2025

Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ заявили о пытках со стороны ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ заявили о пытках со стороны ВСУ
Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ заявили о пытках со стороны ВСУ Фото:

Бойцы ВС России, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и бойцов нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Они подвергались жестоким избиениям, унижениям и психологическому давлению. Об этом солдаты рассказали журналистам. 

«Бригада „Азов“ издевались, избивали. Ну, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — заявил один из российских военных на видеозаписи, размещенной в telegram-канале «Известий». Другой солдат сообщил, что их жестоко избивали и унижали, и эти воспоминания для него очень тяжелы. 

Ранее URA.RU сообщало, что Россия и Украина продолжают масштабный обмен пленными. Во втором раунде Россия получила обратно 307 своих военнослужащих, которые вышли на связь с близкими и поблагодарили за поддержку президента России и Белоруссии. Обмен состоялся по договоренности, достигнутой в Стамбуле, и продолжается — ранее Россия уже вернула 270 военных и 120 гражданских. Сейчас освобождённые находятся в Белоруссии.

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Бойцы ВС России, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и бойцов нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Они подвергались жестоким избиениям, унижениям и психологическому давлению. Об этом солдаты рассказали журналистам.  «Бригада „Азов“ издевались, избивали. Ну, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — заявил один из российских военных на видеозаписи, размещенной в telegram-канале «Известий». Другой солдат сообщил, что их жестоко избивали и унижали, и эти воспоминания для него очень тяжелы.  Ранее URA.RU сообщало, что Россия и Украина продолжают масштабный обмен пленными. Во втором раунде Россия получила обратно 307 своих военнослужащих, которые вышли на связь с близкими и поблагодарили за поддержку президента России и Белоруссии. Обмен состоялся по договоренности, достигнутой в Стамбуле, и продолжается — ранее Россия уже вернула 270 военных и 120 гражданских. Сейчас освобождённые находятся в Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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