06 октября 2025

Ушел из жизни выдающийся пермский хирург Вячеслав Субботин

В Перми ушел из жизни выдающийся хирург после продолжительной болезни
Врача не стало после тяжелой болезни
Врача не стало после тяжелой болезни

Известный хирург из Перми Вячеслав Субботин скончался на 86-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщает паблик «История Пермской медицины» в соцсети «ВКонтакте». 

«Вячеслав Михайлович родился в Перми в 1940 году. С юных лет проявлял интерес к охоте и мечтал поступить на кафедру охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института, которая на тот момент была единственной подобной в стране. Однако впоследствии он выбрал медицинское образование и поступил в Пермский медицинский институт, где вскоре увлекся хирургией. Уже к шестому курсу обучения начал самостоятельно проводить операции», — сказано в открытых источниках. 

Завершив обучение, Вячеслав Субботин продолжил образование в аспирантуре в Москве, после чего вернулся в Пермь и прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. Некоторое время работал в Афганистане в качестве практикующего хирурга. В последние годы руководил кафедрой факультетской хирургии №1 с курсом урологии.

Он также является автором более 250 научных публикаций, в том числе двух монографий, посвященных различным вопросам грудной и абдоминальной хирургии. Кроме того, он написал несколько книг об охоте, среди которых — «Хозяин уральской тайги» и «Счастливые скитальцы».

