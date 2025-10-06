Ушел из жизни выдающийся пермский хирург Вячеслав Субботин

Известный хирург из Перми Вячеслав Субботин скончался на 86-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщает паблик «История Пермской медицины» в соцсети «ВКонтакте».
«Вячеслав Михайлович родился в Перми в 1940 году. С юных лет проявлял интерес к охоте и мечтал поступить на кафедру охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института, которая на тот момент была единственной подобной в стране. Однако впоследствии он выбрал медицинское образование и поступил в Пермский медицинский институт, где вскоре увлекся хирургией. Уже к шестому курсу обучения начал самостоятельно проводить операции», — сказано в открытых источниках.
Завершив обучение, Вячеслав Субботин продолжил образование в аспирантуре в Москве, после чего вернулся в Пермь и прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. Некоторое время работал в Афганистане в качестве практикующего хирурга. В последние годы руководил кафедрой факультетской хирургии №1 с курсом урологии.
Он также является автором более 250 научных публикаций, в том числе двух монографий, посвященных различным вопросам грудной и абдоминальной хирургии. Кроме того, он написал несколько книг об охоте, среди которых — «Хозяин уральской тайги» и «Счастливые скитальцы».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.