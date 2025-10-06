Пермский фитнес-клуб уличен в сомнительной рекламе

Пермское УФАС инициировало дело в отношении рекламы фитнес-клуба «Скала». Поводом для разбирательства стала публикация рекламного объявления в паблике «Пермяч. Про Пермь и Пермский край», в котором утверждалось, что там предлагают «самые низкие цены».
«Согласно действующему законодательству, в рекламных материалах запрещено использовать сравнительные формулировки без указания конкретных критериев сравнения и их объективного подтверждения. В рассматриваемой рекламе отсутствовали сведения о том, на основании каких данных был сделан вывод о наименьшей стоимости услуг, а также не было предоставлено объективных доказательств данного утверждения», — сообщает Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте».
В связи с этим в отношении фитнес-клуба, выступающего рекламодателем, возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о рекламе. Ранее URA.RU сообщало о том, что реклама другого пермского фитнес-клуба попала в поле зрения УФАС. Речь идет о клубе Your body. Рекламодатель размещал объявления с формулировками о «лучшем фитнесе».
