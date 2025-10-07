С нобелевским лауреатом не смогли связаться из-за цифрового детокса

Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом по медицине Фредом Рамсделлом из-за его цифрового детокса. Об этом сообщили зарубежные СМИ.
«Фред Рамсделл был среди тех, кто был удостоен Нобелевской премии по медицине 2025 года, но, возможно, не знает, потому что он находится где-то в Айдахо и с ним невозможно связаться», — пишет The Guardian. По данным издания, связаться с Рамсделлом пытались через его друга Джеффри Блюстоуна, но тот полагает, что лауреат сейчас путешествует.
Престижную премию Рамсделл разделил вместе с Мэри Бранкоу из Сиэтла (США) и Симоном Сакагучи (Япония) за их открытия, связанные с защитой иммунной системы. Эти фундаментальные открытия заложили основу для новых методов лечения рака и повышения эффективности трансплантации. О том, что из себя представляет премия и кто претендует на награду — в материале URA.RU.
