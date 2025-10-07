Росавиация озвучила вероятные потери авиапарка РФ до 2030 года

К 2030 году российская авиация может потерять более 300 самолетов и 200 вертолетов. Такие данные привел глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в Совете Федерации.
«По пессимистичному прогнозу до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие порядка 339 самолетов: это 230 отечественных, в том числе которым 40-50-60 лет, и 109 иностранных», — приводит слова Ядрова «Интерфакс». Он добавил, что планируется выбытие 200 вертолетов, в которые входят 190 отечественной и десять иностранной техник.
Ядров также сообщил, что на сегодняшний день парк 76 основных авиакомпаний, обеспечивающих 99% перевозок. Он уточнил, что насчитывается 1135 воздушных судов. При этом в регулярной эксплуатации находятся 1088 из них.
