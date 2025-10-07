Росавиация озвучила вероятные потери авиапарка РФ до 2030 года

Ядров: Росавиация может потерять более 300 самолетов до 2030 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ядров заявил о потерях Росавиации, которые насчитывают 200 вертолетов
Ядров заявил о потерях Росавиации, которые насчитывают 200 вертолетов Фото:

К 2030 году российская авиация может потерять более 300 самолетов и 200 вертолетов. Такие данные привел глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в Совете Федерации.

«По пессимистичному прогнозу до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие порядка 339 самолетов: это 230 отечественных, в том числе которым 40-50-60 лет, и 109 иностранных», — приводит слова Ядрова «Интерфакс». Он добавил, что планируется выбытие 200 вертолетов, в которые входят 190 отечественной и десять иностранной техник.

Ядров также сообщил, что на сегодняшний день парк 76 основных авиакомпаний, обеспечивающих 99% перевозок. Он уточнил, что насчитывается 1135 воздушных судов. При этом в регулярной эксплуатации находятся 1088 из них.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К 2030 году российская авиация может потерять более 300 самолетов и 200 вертолетов. Такие данные привел глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в Совете Федерации. «По пессимистичному прогнозу до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие порядка 339 самолетов: это 230 отечественных, в том числе которым 40-50-60 лет, и 109 иностранных», — приводит слова Ядрова «Интерфакс». Он добавил, что планируется выбытие 200 вертолетов, в которые входят 190 отечественной и десять иностранной техник. Ядров также сообщил, что на сегодняшний день парк 76 основных авиакомпаний, обеспечивающих 99% перевозок. Он уточнил, что насчитывается 1135 воздушных судов. При этом в регулярной эксплуатации находятся 1088 из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...