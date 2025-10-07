В ХМАО дума собирает внеочередное заседание ради отставки одиозного депутата

В Урае досрочно лишат мандата депутата, осужденного за оскорбление
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Урае досрочно лишит мандата депутата Насибуллина, осужденного за оскорбление спикера
В Урае досрочно лишит мандата депутата Насибуллина, осужденного за оскорбление спикера Фото:

В Думе Урая назначено внеочередное заседание для досрочного лишения мандата депутата Леонарда Насибуллина, осужденного за оскорбление спикера. Решение может быть принято уже на ближайшем заседании, подтвердил источник URA.RU в политических кругах города.

«На внеочередном заседании будет решаться вопрос отставки Насибуллина», — сообщил собеседник агентства. На сайте гордумы опубликован соответствующий проект повестки о досрочном прекращении полномочий депутата.

Сам Насибуллин в разговоре с URA.RU назвал судебное решение несправедливым. «Данный приговор вызывает серьезные сомнения относительно законности и справедливости процесса, ставшего следствием очевидного политического преследования. Уголовное дело было возбуждено и рассмотрено в условиях отсутствия объективных доказательств моей вины», — заявил Начибуллин. Депутат намерен обжаловать решение суда и возможное лишение мандата.

Ранее URA.RU писало, что апелляция оставила в силе приговор Насибуллину за публичное оскорбление председателя думы Урая Александра Величко. Суд оштрафовал депутата на 10 тысяч рублей, а наличие уголовного дела является основанием для лишения депутатского мандата.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Думе Урая назначено внеочередное заседание для досрочного лишения мандата депутата Леонарда Насибуллина, осужденного за оскорбление спикера. Решение может быть принято уже на ближайшем заседании, подтвердил источник URA.RU в политических кругах города. «На внеочередном заседании будет решаться вопрос отставки Насибуллина», — сообщил собеседник агентства. На сайте гордумы опубликован соответствующий проект повестки о досрочном прекращении полномочий депутата. Сам Насибуллин в разговоре с URA.RU назвал судебное решение несправедливым. «Данный приговор вызывает серьезные сомнения относительно законности и справедливости процесса, ставшего следствием очевидного политического преследования. Уголовное дело было возбуждено и рассмотрено в условиях отсутствия объективных доказательств моей вины», — заявил Начибуллин. Депутат намерен обжаловать решение суда и возможное лишение мандата. Ранее URA.RU писало, что апелляция оставила в силе приговор Насибуллину за публичное оскорбление председателя думы Урая Александра Величко. Суд оштрафовал депутата на 10 тысяч рублей, а наличие уголовного дела является основанием для лишения депутатского мандата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...