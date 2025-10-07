В ХМАО дума собирает внеочередное заседание ради отставки одиозного депутата

В Думе Урая назначено внеочередное заседание для досрочного лишения мандата депутата Леонарда Насибуллина, осужденного за оскорбление спикера. Решение может быть принято уже на ближайшем заседании, подтвердил источник URA.RU в политических кругах города.
«На внеочередном заседании будет решаться вопрос отставки Насибуллина», — сообщил собеседник агентства. На сайте гордумы опубликован соответствующий проект повестки о досрочном прекращении полномочий депутата.
Сам Насибуллин в разговоре с URA.RU назвал судебное решение несправедливым. «Данный приговор вызывает серьезные сомнения относительно законности и справедливости процесса, ставшего следствием очевидного политического преследования. Уголовное дело было возбуждено и рассмотрено в условиях отсутствия объективных доказательств моей вины», — заявил Начибуллин. Депутат намерен обжаловать решение суда и возможное лишение мандата.
Ранее URA.RU писало, что апелляция оставила в силе приговор Насибуллину за публичное оскорбление председателя думы Урая Александра Величко. Суд оштрафовал депутата на 10 тысяч рублей, а наличие уголовного дела является основанием для лишения депутатского мандата.
