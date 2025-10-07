Суд арестовал фигуранта дела миллиардера Сулейманова

Суд арестовал фигуранта дела миллиардера Сулейманова на два месяца
Суд заключил под стражу подельника миллиардера Сулейманова
Суд заключил под стражу подельника миллиардера Сулейманова Фото:
новость из сюжета
Задержан теневой миллиардер Ибрагим Сулейманов

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу предполагаемого подельника миллиардера Сулейманова Дениса Зейкана, обвиняемого по делу о покушении на убийств. Об этом сообщает пресс-служба столичного суда.

«... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зейкана Дениса Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, сроком на 2 месяца», — сказано в сообщении пресс-службы. Новость опубликована в telegram-канале.

Подробности уголовного дела и обстоятельства инкриминируемого преступления в интересах следствия не раскрываются. Отмечается, что суд отклонил ходатайство защиты о замене меры пресечения для Зейкана Д.В. на альтернативную, не предусматривающую содержание под стражей.

Ранее сообщалось в Москве был задержан Ибрагим Сулейманов, подозреваемый в совершении убийства. Уточняется, что миллиардер являлся совладельцем одной из ведущих ИТ-компаний страны — «Сирена-Трэвел», а также предположительно имел тесные связи с обширной авиабизнес-империей. Его имя фигурировало в резонансном уголовном деле, расследовавшемся в середине 2000-х годов, в рамках которого он проходил вместе со своим деловым партнером Татевосом Суриновым — одним из влиятельных представителей сферы авиаперевозок.

