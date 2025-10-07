Главреда «Дождя»* Дзядко** признали террористом и экстремистом

Главный редактор телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко** (признан в РФ иноагентом), ведущая Екатерина Котрикадзе*** (признана в РФ иноагентом) и журналист Валерия Ратникова**** (признана в РФ иноагентом) включены в список лиц, причисленных к террористам и экстремистам. Об этом следует из информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга.
Ранее стало известно, что Дзядко* объявили в международный розыск. Его обвиняют в нарушении требований, предъявляемых к иноагентам.
