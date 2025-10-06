Главреда «Дождя»* Дзядко** объявили в международный розыск

Главный редактор телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко** (признан в РФ иноагентом) был объявлен в международный розыск по обвинению в нарушении требований, предъявляемых к иноагентам. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.
Следственный комитет полагает, что Дзядко намеренно уклонился от участия в следственных действиях и, находясь на свободе, способен воспрепятствовать ходу расследования. Данные выводы изложены в материалах ходатайства о заочном аресте, с содержанием которых ознакомилось агентство ТАСС.
