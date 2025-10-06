Главреда «Дождя»* Дзядко** объявили в международный розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В СК считают, что Дзядко** скрылся от следствия
В СК считают, что Дзядко** скрылся от следствия Фото:

Главный редактор телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко** (признан в РФ иноагентом) был объявлен в международный розыск по обвинению в нарушении требований, предъявляемых к иноагентам. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

Следственный комитет полагает, что Дзядко намеренно уклонился от участия в следственных действиях и, находясь на свободе, способен воспрепятствовать ходу расследования. Данные выводы изложены в материалах ходатайства о заочном аресте, с содержанием которых ознакомилось агентство ТАСС.

*Телеканал «Дождь» признан в РФ СМИ-иноагентом

**Тихон Дзядко признан в РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный редактор телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко** (признан в РФ иноагентом) был объявлен в международный розыск по обвинению в нарушении требований, предъявляемых к иноагентам. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. Следственный комитет полагает, что Дзядко намеренно уклонился от участия в следственных действиях и, находясь на свободе, способен воспрепятствовать ходу расследования. Данные выводы изложены в материалах ходатайства о заочном аресте, с содержанием которых ознакомилось агентство ТАСС. *Телеканал «Дождь» признан в РФ СМИ-иноагентом **Тихон Дзядко признан в РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...