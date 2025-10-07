В Ленобласти арестован фигурант по делу о гибели 45 человек от паленого алкоголя

Срочная новость
новость из сюжетаВ Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем
Владелец склада, где хранился суррогатный алкоголь, и который, как считает следствие, также причастен к гибели 45 жителей Ленинградской области, арестован по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении обвиняемого под стражу по итогам рассмотрения соответствующего ходатайства. В ведомстве отметили, что мужчину задержали сегодня, как одного из фигурантов уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!