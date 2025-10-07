В Ленобласти арестован фигурант по делу о гибели 45 человек от паленого алкоголя

В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

Владелец склада, где хранился суррогатный алкоголь, и который, как считает следствие, также причастен к гибели 45 жителей Ленинградской области, арестован по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении обвиняемого под стражу по итогам рассмотрения соответствующего ходатайства. В ведомстве отметили, что мужчину задержали сегодня, как одного из фигурантов уголовного дела.

