Трамп рассказал о своих чувствах к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но испытывает разочарование в нем из-за сложностей с урегулированием конфликта на Украине. Свое заявление он сделал в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.
«Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот (конфликт на Украине) будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке», — сказал Дональд Трамп.
Американский лидер отметил, что изначально считал украинский кризис одной из самых простых международных проблем для решения. Однако сейчас ситуация выглядит иначе. Трамп добавил, что наблюдает за развитием событий в отношениях России и Украины.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что урегулирование конфликта на Украине может оказаться более сложным, чем на Ближнем Востоке. Несмотря на это он выразил уверенность в решении этой проблемы, иначе это может дорого обойтись.
