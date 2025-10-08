Мирные жители прифронтовых населенных пунктов Украины активно оказывают помощь ВС РФ. Это осложняет для ВСУ ведение боевых действий, сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.
«Пророссийские мирные жители представляют собой серьезную проблему [для ВСУ] в прифронтовых деревнях», — пишет канадский военный корреспондент Нил Хауэр, которого цитирует издание. Там также заявили, что местные жители тепло встречают российских солдат в своих домах
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных руководством страны. Как ранее сообщили военные, жители подконтрольных Украине населенных пунктов прятали детей в печках и укрытиях, чтобы избежать насильственной эвакуации со стороны ВСУ.
