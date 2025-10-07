07 октября 2025

В ХМАО коммунальщик обвиняется в получении взятки в 800 тысяч рублей

В Нижневартовске коммунальщик попался на взятках от бизнесменов
В Нижневартовске коммунальщик попался на взятках от бизнесменов Фото:

Заместитель директора муниципального учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» обвиняется в получении взятки от бизнесмена в 800 тысяч рублей за пособничество при заключении государственных контрактов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Должностное лицо, занимая руководящие должности муниципального учреждения, получило от индивидуального предпринимателя денежные средства в размере 800 тысяч рублей. Данное вознаграждение предназначалось за лоббирование интересов взяткодателя и учрежденной им коммерческой фирмы при заключении государственных контрактов на поставку и монтаж светофорного оборудования и пешеходных ограждений на территории города Нижневартовска», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД региона.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «получение взятки». Как сообщил инсайдер URA.RU, фигурантом является директор управления по дорожному хозяйству и благоустройству Сергей Кельм.

