Пермские работодатели увеличили предложения по зарплате

В сентябре 2025 года медианная предлагаемая заработная плата в Пермском крае составила 68,9 тысячи рублей, увеличившись на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и превысив ожидания соискателей, которые в среднем рассчитывают на доход в 60 тысяч рублей. В то же время средний уровень предлагаемой заработной платы по стране остается на уровне 80 тысяч рублей.
«В начале октября на рынке труда Пермского края фиксируется умеренная конкуренция среди соискателей. На одну вакансию в регионе приходится в среднем 6,1 резюме, что на 0,3 пункта ниже общероссийского показателя. Если этот коэффициент опускается ниже отметки 4,0, эксперты отмечают возникновение серьезного дефицита кадров», — сообщили URA.RU в пресс-службе hh.ru.
Эксперты отмечают, что в сентябре, с началом осеннего делового сезона, активность работодателей увеличилась на 2% по сравнению с августом. Общее количество размещенных вакансий за месяц составило 17,7 тысячи. Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, наблюдается замедление темпов рынка и сокращение объемов найма. Спрос на новых сотрудников в Пермском крае снизился на 26% относительно сентября 2024 года, что соответствует общероссийской динамике.
Активность соискателей также незначительно выросла. Количество обновленных и новых резюме в сентябре достигло 107,9 тысячи, что на 6% больше по сравнению с августом и на 30% превышает показатели 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.