Дело экс-кадровика Минобороны о взятках передали в прокуратуру

Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова и направили его в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна», — сообщили в telegram-канале ведомства. Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а Мартиросян — в даче взятке в особо крупном размере. По данным следствия, Кузнецов получил от Мартиросяна взятку в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае за способствование заключению госконтрактов. Общая стоимость переданного имущества составила больше 80 миллионов рублей.
В мае 2024 года СК России возбудил уголовное дело в отношении Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере. После обысков у него были изъяты средства в разных валютах, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, общая сумма которых составила больше 260 миллионов рублей. В середине сентября стало известно, что дело генерал-лейтенанта Кузнецова может пополниться эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.