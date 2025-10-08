Дело экс-кадровика Минобороны о взятках передали в прокуратуру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура утвердит обвинительное заключение бывшему кадровику Минобороны РФ
Прокуратура утвердит обвинительное заключение бывшему кадровику Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке

Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова и направили его в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна», — сообщили в telegram-канале ведомства. Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а Мартиросян — в даче взятке в особо крупном размере. По данным следствия, Кузнецов получил от Мартиросяна взятку в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае за способствование заключению госконтрактов. Общая стоимость переданного имущества составила больше 80 миллионов рублей.

В мае 2024 года СК России возбудил уголовное дело в отношении Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере. После обысков у него были изъяты средства в разных валютах, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, общая сумма которых составила больше 260 миллионов рублей. В середине сентября стало известно, что дело генерал-лейтенанта Кузнецова может пополниться эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова и направили его в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна», — сообщили в telegram-канале ведомства. Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а Мартиросян — в даче взятке в особо крупном размере. По данным следствия, Кузнецов получил от Мартиросяна взятку в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае за способствование заключению госконтрактов. Общая стоимость переданного имущества составила больше 80 миллионов рублей. В мае 2024 года СК России возбудил уголовное дело в отношении Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере. После обысков у него были изъяты средства в разных валютах, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, общая сумма которых составила больше 260 миллионов рублей. В середине сентября стало известно, что дело генерал-лейтенанта Кузнецова может пополниться эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...