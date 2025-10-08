Челябинский губернатор Текслер озвучил приоритетные районы ремонта дорог

В Челябинской области будет создано новое приоритетное направление по ремонту дорожного полотна на юге региона. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в ходе окружного совещания по вопросам развития транспортной сферы под председательством полпреда президента в УрФО Артема Жоги и с участием представителей Ространснадзора, прокуратуры, полиции и глав других регионов.
«Дорожная тема — лидер по обращениям жителей. С будущего года запускаем отдельное направление: вкладываем значительные ресурсы, прежде всего на ремонты дорог южных территорий области, чтобы снизить количество жалоб и ускорить решение проблем», — отметил Текслер. Глава региона добавил, что раньше больше жалоб направлялись из городов, сейчас — из сел.
Артем Жога напомнил, что в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина к 2030 году не менее 60% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также 85% дорог в городских агломерациях и в составе опорной сети должны соответствовать нормативным требованиям.
По словам Жоги, ключевая задача федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» — повышение удовлетворенности граждан качеством, доступностью и безопасностью автомобильных дорог. Он подчеркнул, что для Уральского региона, обладающего значительным транзитным, туристическим и промышленным потенциалом, крайне важно обеспечить современные условия для транспортировки грузов и пассажиров, способствующие максимальному комфорту и скорости передвижения. Жога особо отметил необходимость строгого соблюдения сроков реализации планов по модернизации транспортной системы.
В ходе совещания Алексей Текслер отметил, что с 2019 года в нормативное состояние было приведено порядка пяти тысяч километров федеральных, региональных и местных дорог. В 2025 году за счет средств дорожного фонда по всем программам планируется привести в нормативное состояние около 800 километров дорог, и этот показатель удерживается на аналогичном уровне в течение последних пяти лет (для сравнения: шесть лет назад он составлял примерно 300 километров в год). До 2030 года регион намерен выполнить все установленные требования по доле региональных и межмуниципальных дорог, а также по дорогам опорной сети и агломераций. Целевым ориентиром до 2030 года является приведение в нормативное состояние 3 850 километров дорог, включая 400 километров в ключевых населенных пунктах.
