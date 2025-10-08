Родственники убитого в Петербурге архитектора опровергли версию о конфликте

Супоницкий был застрелен утром 8 октября
Родственники погибшего архитектора Александра Супоницкого опровергли версию о бытовом конфликте между ним и предполагаемым убийцей. По словам близких, трагедия, произошедшая утром 8 октября в ЖК «Царская столица» в Санкт-Петербурге, не была вызвана личной неприязнью.

«Конфликта у них не было. Очень позитивный человек был», — сообщили родственники Супоницкого. Их слова приводит telegram-канал «Осторожно, новости».

Утром 8 октября 70-летний архитектор Александр Супоницкий был застрелен в подъезде собственного дома. Предполагаемый нападавший — 49-летний Константин Козырев, бывший заместитель директора строительного холдинга «Петротрест». После убийства Козырев, по данным следствия, совершил самоубийство; его тело обнаружили в одной из квартир после возгорания. В момент происшествия Супоницкий собирался отвезти в школу свою 10-летнюю дочь, которая стала свидетельницей трагедии.

Супоницкий был одним из авторов проектов станций петербургского метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы». Козырев ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. По данным telegram-канала «Ротонда», нападавший мог недавно вернуться с участия в специальной военной операции. Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу продолжает расследование всех обстоятельств произошедшего.

