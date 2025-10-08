В Белгородской области житель ранен из-за детонации дрона

В селе Сергиевка Краснояружского района Белгородской области 8 октября мирный житель получил ранения в результате взрыва дрона, сброшенного со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в telegram-канале. Инцидент произошел на территории частного домовладения, где в момент детонации находился мужчина.

По словам главы региона, пострадавший получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. Пострадавшего оперативно доставили в Краснояружскую центральную районную больницу бойцы местной самообороны. «Для дальнейшего лечения мужчину транспортировали в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков .

