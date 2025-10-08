Baza: убийца архитектора Супоницкого был фигурантом дела об отмывании денег

Подозреваемый в убийстве петербургского архитектора Виталия Супоницкого ранее фигурировал в уголовном деле об отмывании денег при строительстве домов для ФСБ по госконтрактам. Константин Козырев, бывший вице-президент холдинга «Петротрест», находился под домашним арестом, но дело против него было прекращено несколько месяцев назад.
В 2010-2011 годах «Петротрест» заключил контракты с ФСБ на строительство домов в Петербурге, Мурманске и Сортавале. Компания получила аванс в размере 360 млн рублей, но выполнила работы только на 42 млн рублей. Сроки строительства были сорваны, объекты не сданы, передает Baza.
В 2015 году против Козырева возбудили уголовное дело о неуплате налогов, но в 2017 году суд его оправдал. При повторном расследовании выяснилось, что дочерняя компания холдинга заключала фиктивные контракты с фирмами-однодневками. По версии следствия, Козырев перевел на их счета более 233 млн рублей.
После длительного домашнего ареста уголовное дело в отношении Козырева было прекращено за несколько месяцев до убийства архитектора Супоницкого. Расследование обстоятельств гибели зодчего продолжается.
Ранее в Санкт-Петербурге на Кременчугской улице застрелили архитектора Александра Супоницкого, автора проекта станции метро «Горьковская». Трагедия произошла утром, когда мужчина провожал 10-летнюю дочь в школу — по предварительным данным, нападавшим был его сосед с нижнего этажа.
