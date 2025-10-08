Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о закреплении медицинских кадров поможет повысить качество системы здравоохранения в России. Информация по этой теме дополняется.
«Законопроект о закреплении кадров поможет повысить качество здравоохранения», — сказал Володин. Новая законодательная инициатива направлена на решение проблемы неравномерного распределения медицинских работников по регионам страны.
Законопроект предусматривает меры поддержки для медиков, готовых работать в отдаленных и сельских территориях. По словам Володина, принятие документа создаст дополнительные условия для улучшения доступности и качества медицинской помощи по всей России.
Вопрос обеспечения медицины квалифицированными кадрами уже ранее поднимался на государственном уровне: правительство поддерживает развитие современных образовательных программ и стимулирует подготовку специалистов для здравоохранения. В октябре 2025 года премии правительства получили авторы инновационных проектов в медицинском образовании, а также были введены меры поддержки для врачей, готовых работать в регионах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.