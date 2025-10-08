В России придумали способ повысить качество здравоохранения

Володин: закон о закреплении кадров повысит качество медицины
Закон о закреплении кадров повысит качество медицины в РФ, сообщил Володин
Закон о закреплении кадров повысит качество медицины в РФ, сообщил Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о закреплении медицинских кадров поможет повысить качество системы здравоохранения в России. Информация по этой теме дополняется.

«Законопроект о закреплении кадров поможет повысить качество здравоохранения», — сказал Володин. Новая законодательная инициатива направлена на решение проблемы неравномерного распределения медицинских работников по регионам страны.

Законопроект предусматривает меры поддержки для медиков, готовых работать в отдаленных и сельских территориях. По словам Володина, принятие документа создаст дополнительные условия для улучшения доступности и качества медицинской помощи по всей России.

Вопрос обеспечения медицины квалифицированными кадрами уже ранее поднимался на государственном уровне: правительство поддерживает развитие современных образовательных программ и стимулирует подготовку специалистов для здравоохранения. В октябре 2025 года премии правительства получили авторы инновационных проектов в медицинском образовании, а также были введены меры поддержки для врачей, готовых работать в регионах.

