Мишустин одной премией поддержал и педагогов, и медиков

Правительство повысит качество медуслуг через поддержку авторов современных образовательных программ и пособий по медицине. Премьер-министр Михаил Мишустин 1 октября вручил правительственные премии в области образования авторам семи работ, три из которых связаны со здравоохранением. Для решения кадровых вопросов в медицине важно поощрять тех, кто готовит специалистов для этой сферы, объяснил профессор Финансового университета при правительстве, бывший замглавы Минздравсоцразвития Александр Сафонов.
«Педагог очень нужен и всегда востребован. И то, что с каждым годом все больше выпускников школ выбирают эту профессию и прием в педагогические вузы растет, — хороший знак», — сказал Мишустин во вступительном слове.
Правительство реализует комплекс мер поддержки системы образования, направленных прежде всего на обеспечение комфортных условий работы, отметил премьер. Идет строительство и ремонт школ, общежитий, строительство сети университетских кампусов мирового уровня, обновляется материально-техническая база колледжей и вузов.
«Ежегодно направляем на эти цели значительные средства. В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку, который правительство внесло в Госдуму, предусмотрели порядка 700 млрд рублей», — сообщил Мишустин.
В этом году премиями правительства отмечены семь значимых исследований в разных направлениях. Каждое из них обладает и научной ценностью, и высокой практической значимостью, подчеркнул премьер-министр. Прежде всего — в сфере медицины.
Так, лауреатами премии стала команда авторов инновационной практико-ориентированной научно-образовательной системы многоуровневой подготовки врачей по специальностям «лечебное дело» и «стоматология». Также правительство отметило цикл авторских учебно-методических программ по обучению инновационным технологиям в неотложной нейрохирургии. Кроме того, премию получил коллектив авторов проекта госпитальных школ для детей, которые находятся на длительном лечении в больницах.
Обеспечение медицины кадрами — важная задача правительства. Вопрос стоит остро, и его решение охватывает сразу две сферы — образования и здравоохранения. Чтобы увеличить кадровый потенциал медицины, власти используют как материальные, так и нематериальные стимулы, говорит Александр Сафонов.
«Премии правительства — это не только финансовое поощрение. Это также поднятие престижа профессий, чтобы больше молодых людей выбирало для себя карьеру педагогов, медиков и, в частности, обучало студентов в медицинских вузах и колледжах. Зарплаты в этих учебных заведениях ниже, чем в больницах, поэтому люди перестают преподавать. Это вопрос, который требует решения», — объяснил эксперт. Кроме того, новые современные методы подготовки специалистов в здравоохранении — это в итоге повышение качества медицинских услуг, добавил собеседник URA.RU.
