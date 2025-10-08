Студентов-медиков на бюджете обяжут заключать целевой договор

Министерство здравоохранения РФ предлагает обязать всех студентов-медиков, обучающихся на бюджетной основе, заключать целевые договоры в процессе обучения. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
«Данная новелла предусматривает, что все обучающиеся за счет средств федерального бюджета, поступившие не в рамках квоты целевого приема, должны заключить договор о целевом обучении в процессе обучения», — сказала Семенова на пленарном заседании Госдумы. Ее слова передает ТАСС.
Минздрав уже разработал соответствующие поправки в федеральный закон. В случае их принятия, все поступающие в РФ на бюджетные места по основным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования будут обязаны заключать договор о целевом обучении. Это будет касаться не только врачей, но и фармацевтов. По окончании обучения каждому молодому врачу будут назначаться наставники, которые должны помогать ему в лечебной практике.
Минздрав также разработал поправку в закон, касающуюся ответственности за неисполнение условий целевого договора. В случае отказа выпускника отрабатывать в организации, с которой был заключен договор, он должен будет выплатить вместо штрафа компенсацию полной стоимости обучения в трехкратном размере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.