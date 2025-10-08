Студентов-медиков на бюджете обяжут заключать целевой договор

По окончании обучения каждому молодому врачу будут назначаться наставники
По окончании обучения каждому молодому врачу будут назначаться наставники

Министерство здравоохранения РФ предлагает обязать всех студентов-медиков, обучающихся на бюджетной основе, заключать целевые договоры в процессе обучения. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

«Данная новелла предусматривает, что все обучающиеся за счет средств федерального бюджета, поступившие не в рамках квоты целевого приема, должны заключить договор о целевом обучении в процессе обучения», — сказала Семенова на пленарном заседании Госдумы. Ее слова передает ТАСС.

Минздрав уже разработал соответствующие поправки в федеральный закон. В случае их принятия, все поступающие в РФ на бюджетные места по основным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования будут обязаны заключать договор о целевом обучении. Это будет касаться не только врачей, но и фармацевтов. По окончании обучения каждому молодому врачу будут назначаться наставники, которые должны помогать ему в лечебной практике.

Минздрав также разработал поправку в закон, касающуюся ответственности за неисполнение условий целевого договора. В случае отказа выпускника отрабатывать в организации, с которой был заключен договор, он должен будет выплатить вместо штрафа компенсацию полной стоимости обучения в трехкратном размере.

