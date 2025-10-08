В Раде не хватило желающих выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Верховная рада Украины не смогла собрать необходимое количество голосов для выдвижения президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По данным украинского издания «Страна", инициативу поддержали только 132 депутата, чего оказалось недостаточно для принятия соответствующего постановления.
«В Раде не набралось достаточно желающих номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира», — говорится в сообщении «Страны». По данным изданию, кандидатуру президента США поддержали только 132 народных депутата. Однако этого количества недостаточно, чтобы принять постановление.
Издание отмечает, что лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен 10 октября. Имя Дональда Трампа не фигурирует среди основных фаворитов по версии букмекерских контор. В числе претендентов — международные гуманитарные организации, Международный уголовный суд, НАТО, активист из Гонконга Чоу Ханг-тун и канадский юрист Ирвин Котлер.
Дональда Трампа уже неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира за посреднические усилия в международных конфликтах — впервые такую инициативу предложил премьер-министр Японии в 2019 году, а в 2025-м его кандидатуру поддержали лидеры ряда стран, включая Армению, Азербайджан, Пакистан, Израиль и Камбоджу. В этом году Трамп номинирован за попытки урегулировать конфликт в секторе Газа.
