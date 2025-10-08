В Пермском крае массово отключат телевидение и радио

Жителям девяти населенных пунктов Пермского края отключат телевидение и радио
Причина отключений — проведение настроечных работ
Причина отключений — проведение настроечных работ

В Пермском крае массово отключат телевидение и радио. Это произойдет с 13 по 16 октября 2025 года. Меры затронут девять территорий региона. Причина отключений — проведение настроечных работ.

«В деревне Узяр ожидается отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2. Это случится 13 октября с 12:00 до 18:00. В Кунгуре РТРС-1, РТРС-2 и Радио России не будет вещать 14 октября с 11:00 до 17:00.  В Ильинском РТРС-1, РТРС-2 и Радио России будет недоступно 14 октября с 11:00 до 17:00, а в Октябрьском без РТРС-1, РТРС-2 и Радио России местные жители останутся 15 октября с 11:00 до 17:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого РТПЦ.

Отключения также пройдут:

  • В Ныробе (Карпичева) – цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России 15 октября с 12:00 до 18:00;
  • В Шермейке – цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 16 октября с 11:00 до 17:00;
  • В селе Частые – цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России 16 октября с 11:00 до 17:00;
  • В Калиновке – цифрового пакета РТРС-1 15 октября с 11:00 до 18:00, общей продолжительностью не более 2 часов;
  • В Березниках – цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограмм Радио России, Вести ФМ, Маяк 16 октября с 12:00 до 17:00, общей продолжительностью не более 1 часа.

