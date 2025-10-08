Суд в Париже может освободить российского баскетболиста Даниила Касаткина

Российский баскетболист Даниил Касаткин будет освобожден судом в Париже
Суд в Париже может освободить российского баскетболиста Касаткина
Суд в Париже может освободить российского баскетболиста Касаткина

Парижский суд рассматривает вопрос об освобождении российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного в июне по запросу США. Адвокат спортсмена сообщил, что суд может либо полностью освободить его, либо поместить под судебный контроль.

«Суд может либо полностью освободить его, либо поместить под судебный контроль», — заявил адвокат Фредерик Бело перед началом заседания. Информацию передает ТАСС.

Как отметил защитник, США не направили Франции в установленный срок все документы, необходимые для экстрадиции Касаткина. Это нарушение процедуры дает основания для освобождения российского спортсмена.

Ранее, 23 июня, Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу США в связи с подозрениями в участии в сговоре с целью компьютерного мошенничества. Баскетболист отвергает все обвинения и выразил несогласие с процедурой экстрадиции. В конце июня адвокат спортсмена сообщал о предстоящих слушаниях по вопросу временного освобождения Касаткина на период рассмотрения запроса об экстрадиции.

