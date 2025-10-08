Суд в Париже может освободить российского баскетболиста Даниила Касаткина

Парижский суд рассматривает вопрос об освобождении российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного в июне по запросу США. Адвокат спортсмена сообщил, что суд может либо полностью освободить его, либо поместить под судебный контроль.
«Суд может либо полностью освободить его, либо поместить под судебный контроль», — заявил адвокат Фредерик Бело перед началом заседания. Информацию передает ТАСС.
Как отметил защитник, США не направили Франции в установленный срок все документы, необходимые для экстрадиции Касаткина. Это нарушение процедуры дает основания для освобождения российского спортсмена.
Ранее, 23 июня, Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу США в связи с подозрениями в участии в сговоре с целью компьютерного мошенничества. Баскетболист отвергает все обвинения и выразил несогласие с процедурой экстрадиции. В конце июня адвокат спортсмена сообщал о предстоящих слушаниях по вопросу временного освобождения Касаткина на период рассмотрения запроса об экстрадиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.