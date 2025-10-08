В Афганистане ограничили доступ к соцсетям Instagram*, Facebook* и Snapchat

В Афганистане введены ограничения на доступ к социальным сетям Instagram, Facebook и Snapchat (соцсети компании Meta, признанной экстремистской в России). Об этом сообщила служба мониторинга интернета NetBlocks, отметившая, что блокировка затронула несколько интернет-провайдеров страны.
«Данные показывают, что социальные сети Instagram*, Facebook* и Snapchat теперь ограничены несколькими провайдерами в Афганистане, инцидент последовал за отключением телекоммуникаций на прошлой неделе», — говорится в сообщении сервиса в соцсети Х, передает РИА Новости.
NetBlocks сообщила о полном отключении интернета в Афганистане. Миссия ООН заявляла, что более 43 миллионов человек остались без доступа к сети, что нарушило работу финансовых, банковских и медицинских услуг.
Движение «Талибан», управляющее Афганистаном, отрицало введение общенационального запрета на интернет. В качестве причины сбоев называлась изношенная инфраструктура связи.
Ранее, 29 сентября, в Афганистане уже приостанавливалась работа телекоммуникационных сетей и оптоволоконных линий связи, что власти объясняли необходимостью ремонта поврежденных кабелей. Группировка «Талибан», управляющая страной, отвергала обвинения в намеренном ограничении доступа к интернету, ссылаясь на технические причины. ООН отмечала, что перебои с интернетом осложняют предоставление гуманитарной помощи и нарушают работу ключевых сфер, включая здравоохранение и финансы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
