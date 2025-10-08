В Афганистане ограничили доступ к соцсетям Instagram*, Facebook* и Snapchat

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Афганистане ограничили доступ к соцсетям Instagram, Facebook и Snapchat
В Афганистане ограничили доступ к соцсетям Instagram, Facebook и Snapchat Фото:

В Афганистане введены ограничения на доступ к социальным сетям Instagram, Facebook и Snapchat (соцсети компании Meta, признанной экстремистской в России). Об этом сообщила служба мониторинга интернета NetBlocks, отметившая, что блокировка затронула несколько интернет-провайдеров страны.

«Данные показывают, что социальные сети Instagram*, Facebook* и Snapchat теперь ограничены несколькими провайдерами в Афганистане, инцидент последовал за отключением телекоммуникаций на прошлой неделе», — говорится в сообщении сервиса в соцсети Х, передает РИА Новости.

NetBlocks сообщила о полном отключении интернета в Афганистане. Миссия ООН заявляла, что более 43 миллионов человек остались без доступа к сети, что нарушило работу финансовых, банковских и медицинских услуг.

Движение «Талибан», управляющее Афганистаном, отрицало введение общенационального запрета на интернет. В качестве причины сбоев называлась изношенная инфраструктура связи.

Ранее, 29 сентября, в Афганистане уже приостанавливалась работа телекоммуникационных сетей и оптоволоконных линий связи, что власти объясняли необходимостью ремонта поврежденных кабелей. Группировка «Талибан», управляющая страной, отвергала обвинения в намеренном ограничении доступа к интернету, ссылаясь на технические причины. ООН отмечала, что перебои с интернетом осложняют предоставление гуманитарной помощи и нарушают работу ключевых сфер, включая здравоохранение и финансы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Афганистане введены ограничения на доступ к социальным сетям Instagram, Facebook и Snapchat (соцсети компании Meta, признанной экстремистской в России). Об этом сообщила служба мониторинга интернета NetBlocks, отметившая, что блокировка затронула несколько интернет-провайдеров страны. «Данные показывают, что социальные сети Instagram*, Facebook* и Snapchat теперь ограничены несколькими провайдерами в Афганистане, инцидент последовал за отключением телекоммуникаций на прошлой неделе», — говорится в сообщении сервиса в соцсети Х, передает РИА Новости. NetBlocks сообщила о полном отключении интернета в Афганистане. Миссия ООН заявляла, что более 43 миллионов человек остались без доступа к сети, что нарушило работу финансовых, банковских и медицинских услуг. Движение «Талибан», управляющее Афганистаном, отрицало введение общенационального запрета на интернет. В качестве причины сбоев называлась изношенная инфраструктура связи. Ранее, 29 сентября, в Афганистане уже приостанавливалась работа телекоммуникационных сетей и оптоволоконных линий связи, что власти объясняли необходимостью ремонта поврежденных кабелей. Группировка «Талибан», управляющая страной, отвергала обвинения в намеренном ограничении доступа к интернету, ссылаясь на технические причины. ООН отмечала, что перебои с интернетом осложняют предоставление гуманитарной помощи и нарушают работу ключевых сфер, включая здравоохранение и финансы. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...