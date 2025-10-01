В Афганистане опровергли введение запрета на интернет

Правящая в Афганистане группировка «Талибан» отвергла обвинения в введении запрета на доступ к интернету. Об этом сообщает Associated Press. По заявлениям официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, прекращение работы интернета обусловлено проведением ремонтных работ по замене поврежденных волоконно-оптических кабелей. Конкретные сроки восстановления доступа к интернету пока не называются.
«Новости о том, что мы якобы наложили запрет на интернет, являются не основанными на реальности слухами», — приводит агентство заявление движения.
В Афганистане 29 сентября была приостановлена работа телекоммуникационных сетей и оптоволоконных линий связи. Несколько недель назад «Талибан» уже вводил ограничения на использование интернета, объясняя это необходимостью борьбы с «пороком» и моральным разложением.
Представители ООН отметили, что отключение интернета в Афганистане затрудняет оказание помощи жертвам недавнего землетрясения. По данным организации, это негативно влияет не только на ее работу и партнеров, но и на функционирование систем здравоохранения, а также на предоставление банковских и финансовых услуг.
