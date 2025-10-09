Океанолог перечислил регионы РФ, находящиеся под угрозой затопления

Потепление климата может привести к затоплению ряда российских городов и прибрежных территорий к концу XXI века. Об этом ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников. По данным ученого, под угрозой частичного затопления окажутся Азов, южные районы Ростова-на-Дону, прибрежные части Керчи, а также территории Санкт-Петербурга, Кронштадта и Сестрорецка.
«В причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи — довольно узкая часть, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе России поднимающаяся вода может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк», — отметил он в беседе РИА Новости. По его словам, в северных регионах отступление береговой линии представляет потенциальную угрозу для населенного пункта Варандей, а также, в меньшей степени, для городов Нарьян-Мар и Салехард. На Дальнем Востоке повышение уровня моря может привести к возникновению проблем в порту Находка.
По оценке эксперта, к 2300 году уровень воды может подняться до 5,6 метра. Причинами роста уровня Мирового океана ученый назвал таяние ледников и прогрев глубинных слоев океана, что приводит к расширению водной толщи. Сапожников подчеркнул, что приведенные данные основаны на моделировании, выполненном с учетом текущих климатических трендов и наблюдений, и пока их следует рассматривать как расчетные прогнозы.
В Институте океанологии РАН уточнили, что ситуация требует дальнейшего мониторинга и анализа, поскольку подобные сценарии могут повлиять на инфраструктуру и экологию прибрежных городов. Ранее в ведомстве сообщали, что аналогичные риски отмечаются для ряда стран Европы и Юго-Восточной Азии.
