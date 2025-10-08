В Челябинске сотрудники ФСБ и СК пришли за директором ЦПКиО им. Гагарина Жазитом Нургазиновым. Как сообщили URA.RU в пресс-службах ведомств, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.
«Выявлена противоправная деятельность директора МАУ ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, выраженная в злоупотреблении должностными полномочиями. Проводятся обысковые мероприятия по месту работы и жительства подозреваемого, а также в Комитете культуры администрации Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В пресс-службе СКР по региону, сообщили, что в отношении Нургазинова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, директор в период с января 2023 года по июнь 2024 года заключил контракт с одной из организаций на поставку аттракционов. Деньги в сумме 400 млн рублей были выделены в качестве субсидии. По данным URA.RU, поставщиком была фирма ООО «Отдых».
«Руководитель достоверно знал об отсутствии экономической целесообразности заключения сделки, так как часть объектов подлежала демонтажу в связи с реализацией другого договора. Кроме того, часть приобретенного имущества реализовывалась по заведомо завышенной стоимости, являлась неликвидной и имела значительный износ», — отметили в пресс-службе ведомства.
При этом ранее результаты работы Нургазинова не устроили мэра города Алексея Лошкина. Во время очередной инспекции он устроил разнос из-за состояния площадки. Комментируя задержание директора парка в пресс-службе мэрии отметили, что заинтересованы во всестороннем расследовании. Следствию оказывается полное содействие.
