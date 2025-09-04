В челябинском парке имени Юрия Гагарина уберут знаменитую скульптуру Гулливера. Она, со слов директора парка Жазита Нургазинова, находится в аварийном состоянии. Детскую площадку, на которой проходит реконструкция и откуда уберут Гулливера, посетил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Начали делать бурение, чтобы посмотреть, что внутри скульптуры. И оказалось, что она вся полна воды, а арматура вся ржавая. Состояние скульптуры аварийное и ее нужно убирать», — рассказал Лошкину Нургазинов, передает корреспондент URA.RU с места события.
Со скульптуры вылилось не менее полкуба воды, сообщил один из подрядчиков. «С головы, где шляпа, сходил бетон. На уровне бедра вылилось полкуба воды. Плюс обнаружено на скульптуре очень много трещин», — рассказали представитель подрядчика главе города.
Скульптура «Гулливер» появилась в парке имени Гагарина в Челябинске в начале 2000-х годов во время реконструкции. Она была установлена на входе как часть детской площадки.
На самой детской площадке с 2024 года ведется реконструкция. Предполагалось обновление самой площадки и оформление ее в тематике космоса. Статую главного героя, то есть Гулливера, планировали одеть в костюм, связанный с космической тематикой. Но на неделе пресс-служба парка сообщила, что скульптура находится в аварийном состоянии и ее уберут.
Реконструкция самой детской площадки, по проекту, должна закончиться до 31 декабря 2025 года. Но сроки под угрозой срыва. Один подрядчик не может начать укладывать покрытие, потому что другой еще не поставил урны и аттракционы. Лошкин отругал директора за нарушение согласованности и напомнил, что реконструкция площадки в парке Гагарина находится на его личном контроле. «В парке проводится большая реконструкция. Работы держим на контроле», — прокомментировал журналистам глава Челябинска.
