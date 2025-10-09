СК возбудил дело против жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия
Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия Фото:

В Уфе сотрудники следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело на местного жителя, который подозревается в том, что выбросил свою дочь с четвертого этажа. Об этом сообщили в СК РФ по Республике Башкортостан.

«По версии следствия, утром 9 октября 2025 года подозреваемый выбросил из окна квартиры на 4 этаже по улице Ульяновых свою 2-летнюю дочь. <...> Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Уфы, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Кроме того, в региональном СК отметили, что ребенок получил серьезные травмы. Он доставлен в медучреждение Уфы. Сам мужчина задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

По словам прокуратуры Республики, на момент происшествия в квартире находились только отец и его дочь, тогда как мать и старший сын уехали в санаторий, расположенный в другом регионе. В прокуратуре также проводят проверку. Причины, по которым мужчина так поступил на данный момент неизвестны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Уфе сотрудники следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело на местного жителя, который подозревается в том, что выбросил свою дочь с четвертого этажа. Об этом сообщили в СК РФ по Республике Башкортостан. «По версии следствия, утром 9 октября 2025 года подозреваемый выбросил из окна квартиры на 4 этаже по улице Ульяновых свою 2-летнюю дочь. <...> Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Уфы, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Кроме того, в региональном СК отметили, что ребенок получил серьезные травмы. Он доставлен в медучреждение Уфы. Сам мужчина задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия. По словам прокуратуры Республики, на момент происшествия в квартире находились только отец и его дочь, тогда как мать и старший сын уехали в санаторий, расположенный в другом регионе. В прокуратуре также проводят проверку. Причины, по которым мужчина так поступил на данный момент неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...