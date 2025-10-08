Вторая сеть АЗС в Пермском крае ввела лимиты на продажу бензина

В Пермском крае еще одна независимая сеть автозаправочных станций установила лимиты на продажу топлива. По информации жителей ЗАТО Звездный, на автозаправке «Ликом» действует ограничение на отпуск бензина марки АИ-95 — не более 10 литров на один автомобиль.
«Это временная мера, и связана она с ограничением поставок бензина этой марки на АЗС. К середине октября ситуация с поставками должна стабилизироваться и бензин будет отпускаться без ограничений. Стоит отметить, что такой объем топлива позволяет автовладельцам добраться до ближайшей АЗС в любом направлении», — написала администрация ЗАТО в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на слова руководителя автозаправки.
Ранее ряд СМИ информировал об аналогичных ограничениях, введенных на некоторых станциях сети «Нефтехимпром», где максимальный объем заправки составлял 40 литров. Кроме того, URA.RU писало о том, что автозаправочная станция QUADRO, расположенная в Перми на улице Романа Кашина, сообщила о временной приостановке реализации бензина марки АИ-92. Представители компании подтвердили, что причиной этого решения стали сложности с приобретением топлива на биржевых площадках и нефтеперерабатывающих заводах.
