Противостояние иркутских элит усилилось после губернаторских выборов

Противостояние элит в Иркутской области усилилось после губернаторских выборов. Относительная консолидация между крупными игроками, которая действовала в период кампании губернатора-единоросса Игоря Кобзева, переросла в новые конфликты. По данным источников URA.RU, в регионе развернулась борьба за пост председателя правительства.
Переизбравшись, Кобзев уволил прежнего «премьера» Константина Зайцева и почти всех топ-чиновников «Серого дома». Губернатор мотивировал это необходимостью реформировать органы исполнительной власти.
Противостояние за пост председателя правительства идет на федеральном уровне, сказал собеседник URA.RU, близкий к властям региона. Политические модераторы, по данным агентства, заблокировали возможность занять должность нескольким иркутским политикам. Амбиции сейчас есть как минимум у четырех акторов: у и.о. председателя правительства Андрея Южакова, его зама Владимира Читоркина, главного федерального инспектора по Хакасии Андрея Соковикова и других.
Сам Кобзев, по словам собеседников агентства, «охладел» к ситуации из-за участия в интриге нескольких более влиятельных московских групп. «Выборы в регионе прошли, и конфликты вновь обострились. Кобзев, скорее всего, просто не может поддержать кого-либо из претендентов, потому что нет четкого понимания. Он дистанцировался от этого, дав возможность выбирать другим людям», — отметил президента Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Он добавил, что внимание федерального центра к этому процессу возникло из-за неспокойной обстановки в регионе.«Выборы показали, что коммунисты и местные элиты готовы продолжать биться за влияние», — резюмировал эксперт.
На выборах 2025 года Игорь Кобзев показал самый низкий результат среди всех кандидатов в губернаторы от «Единой России». Он набрал 60,8% голосов. Его основной соперник, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко, получил 22,6%.
